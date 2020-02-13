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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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Ляйсан Утяшева пожаловалась, что в Штатах сложно правильно питаться

, 18:44 [ «Аргументы Недели» ]

Ляйсан Утяшева пожаловалась, что в Штатах сложно правильно питаться
Фото: соцсети

Супруга шоумена Павла Воли российская гимнастка Ляйсан Утяшева пожаловалась поклонникам, что в Соединённых Штатах очень сложно придерживаться правильного питания. Спортсменка находится в Америке в связи с гастролями мужа.

Гимнастка рассказала подписчикам, что в США продукты для здорового питания чрезмерно дорогие. При этом она призналась, что хоть зачастую «стоящие, как золото» овощи и фрукты на прилавках магазинов выглядят хорошо, но на вкус оказываются «пластмассовыми». Утяшева отметила, что фаст-фуд стоит гораздо меньше и является более доступной пищей. Гимнастка заявила, что для того, чтобы не менять свой привычный рацион, ей приходится покупать продукты на рынке и готовить самостоятельно.

АБ

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