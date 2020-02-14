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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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«Уральские пельмени» рассказали о драках между участниками

, 07:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

«Уральские пельмени» рассказали о драках между участниками
Фото: соцсети

Несмотря на долгие годы совместной работы, между участниками шоу «Уральские пельмени» периодически возникают разногласия. Иногда они доходят до потасовок. О том, как это бывает, рассказали Сергей Исаев, Максим Ярица и Сергей Ершов.

«Один из них кричал в зал: "Ну что, друзья мои, как вы там?". А второй ему говорил: "Слышь, какие они тебе друзья? Мы твои друзья, понял? Козел". Режиссер попросил еще раз прогнать этот момент. Исаев повторил и начал смаковать "козел". Максим попросил: „Серый, не говори больше козел“. Тот ответил: „Хорошо, не буду. Козел“», - рассказал Ершов. По его словам, после этого Ярица ударил Исаева.

Второй случай произошёл таксе с участием Исаева, но на свадьбе. Тогда артист поспорил в Андреем Рожковым о том, кто больше подходит на роль свидетеля.

АБ

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