Все новости >>

Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

"Аладдин" Гая Ричи получит продолжение

, 22:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: кадр из фильма "Аладдин"

У киноверсии диснеевского мультфильма «Аладдин» выйдет вторая часть. Пока неизвестно, останется ли Гай Ричи в кресле режиссера, однако сообщается, что продюсерами проекта выступят Джонатан Айрих и Дэн Лин.

В настоящее время сиквел «Аладдина» находится на ранней стадии разработки. Детали сюжета предстоящего фильма пока не раскрываются, однако известно, что он не будет связан со второй частью мультфильма, выпущенной в 1994 году.

Создатели картины надеются, что Уилл Смит, Мена Массуд и Наоми Скотт сохранят свои роли Джинна, Аладдина и принцессы Жасмин.

АБ

//картина дня

В мире

Киевский эксперт предсказал гражданскую войну на Украине из-за дружбы с Россией

Киевский эксперт предсказал гражданскую войну на Украине из-за дружбы с Россией

Украина не готова к налаживанию диалога с Москвой, потому что она не хочет признавать себя участником конфликта в Донбассе. Соответствующую точку зрения высказал Валерий Дымов, киевский политический эксперт.

Объединение Донбасса с Россией «идет полным ходом», в настоящий момент данный процесс завершен на 70%. С соответствующим заявлением выступил Алексей Журавко, бывший депутат Верховной Рады Украины.

Объединение Донбасса с Россией «идет полным ходом», в настоящий момент данный процесс завершен на 70%. С соответствующим…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан