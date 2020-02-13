"Аладдин" Гая Ричи получит продолжение

У киноверсии диснеевского мультфильма «Аладдин» выйдет вторая часть. Пока неизвестно, останется ли Гай Ричи в кресле режиссера, однако сообщается, что продюсерами проекта выступят Джонатан Айрих и Дэн Лин.
В настоящее время сиквел «Аладдина» находится на ранней стадии разработки. Детали сюжета предстоящего фильма пока не раскрываются, однако известно, что он не будет связан со второй частью мультфильма, выпущенной в 1994 году.
Создатели картины надеются, что Уилл Смит, Мена Массуд и Наоми Скотт сохранят свои роли Джинна, Аладдина и принцессы Жасмин.