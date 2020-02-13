Панкратов-Черный раскрыл размер своей пенсии:

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13 февраля 2020, 09:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

фото:Александр Панкратов-Черный, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Известный российский актер Александр Панкратов-Черный, по примеру других звезд, открыто рассказал о размере своих пенсионных выплат. При этом 70-летний артист отметил, что вполне доволен своим пособием, но прекращать работать не собирается.

«Я - народный артист России. Моя пенсия 14 тысяч 860 рублей. Господин Собянин добавил московским народным артистам по 30 тысяч. Так что у меня 44 тысячи пенсия. Благодаря Собянину … Денег, конечно, немного. На еду хватает, а вот на развлечения уже нет. Уехать отдохнуть на море — это проблема. Хорошо, что еще работаем», - поделился актер.

Панкратов-Черный добавил, что основную часть денег тратит на оплату квартиры и в итоге ничего не остается. Он считает, что работники культуры живут в нищете, особенно в провинции.

«Разговариваю с ведущим артистом театра Суздаля. Как, спрашиваю, живешь. Он говорит: «Хорошо». Зарплата 9 тысяч. Но, говорит, у меня огород. Картошку он высаживает, огурцы, помидоры. Денег, говорит, хватает … А если бы не было огорода? Это с ума сойти. При таких ценах в магазинах», - вспоминает он.

Также актёр рассказал историю, как поднял тост за хорошие пенсии в Петербурге и оказался в неловком положении, т.к. там надбавки нет. По его словам, он сейчас находится в Германии и рад, что хоть «что-то заработает».

Ранее СМИ раскрыли пенсии звезд шоу-бизнеса, в том числе Михаила Боярского и Аллы Пугачевой.