СМИ: Ди Каприо отказался фотографироваться с Киркоровым

Известный голливудский актер Леонардо Ди Каприо отказал в просьбе Королю российской поп-музыки Филиппу Бедросовичу Киркорову в просьбе сделать совместное селфи на церемонии вручения наград кинопремии "Оскар".
Киркоров сидел в одном ряду рядом с Брэдом Питтом и Леонардо Ди Каприо. Первый охотно позировал Филиппу, а вот Ди Каприо после предложения отечественной звезды шоу-бизнеса развернулся и просто ушел, пишет "Суть Событий".
Напомним, ранее "Аргументы недели" сообщали, что Киркоров вел активную трансляцию церемонии. Он делился яркими кадрами с красной дорожки ежегодной престижной кинопремии "Оскар" и даже заявил, что когда-нибудь ее получит.