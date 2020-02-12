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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

СМИ: Ди Каприо отказался фотографироваться с Киркоровым

, 22:57 [ «Аргументы Недели» ]

СМИ: Ди Каприо отказался фотографироваться с Киркоровым
Филипп Киркоров, фото: Михаил Фролов, globallookpress.com

Известный голливудский актер Леонардо Ди Каприо отказал в просьбе Королю российской поп-музыки Филиппу Бедросовичу Киркорову в просьбе сделать совместное селфи на церемонии вручения наград кинопремии "Оскар".

Киркоров сидел в одном ряду рядом с Брэдом Питтом и Леонардо Ди Каприо. Первый охотно позировал Филиппу, а вот Ди Каприо после предложения отечественной звезды шоу-бизнеса развернулся и просто ушел, пишет "Суть Событий".

Напомним, ранее "Аргументы недели" сообщали, что Киркоров вел активную трансляцию церемонии. Он делился яркими кадрами с красной дорожки ежегодной престижной кинопремии "Оскар" и даже заявил, что когда-нибудь ее получит.

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