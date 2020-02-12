Все новости >>

Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

Дочь Анастасии Волочковой снова вышла в свет с мачехой

, 21:47 [ «Аргументы Недели» ]

Дочь Анастасии Волочковой снова вышла в свет с мачехой
Анастасия Волочкова, фото: Instagram

В светской тусовке стали замечать, что 14-летняя дочь Анастасии Волочковой в последнее время все чаще появляется на людях с мачехой, ведущей "Доброго утра" Еленой Николаевой, чем с родной матерью.

Накануне Ариана появилась на кинопремьере в московском кинотеатре "Октябрь" в компании Николаевой. Девочка абсолютно не стеснялась фотографов, а на красной дорожке она позировала, держась за руку с Еленой.

Сложные отношения балерины с дочерью поклонники и хейтеры обсуждают уже не первый месяц. Даже сама Анастасия Волочкова уже признавалась: у Ариши сейчас переходный возраст, порой им сложно понять друг друга.

Напомним, не так давно знаменитая российская балерина, как сообщали средства массовой информации, предоставила дополнительные данные о грядущей свадьбе. Ранее артистка призналась, что выходит замуж.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от АРИАДНА ВОЛОЧКОВА (@ariadna_volochkova)12 Фев 2020 в 2:34 PST

АС

//картина дня

Североатлантический альянс желает избежать гонки вооружений на фоне опасений по поводу новых ракет Российской Федерации. Об этом заявил в среду, 12 февраля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Североатлантический альянс желает избежать гонки вооружений на фоне опасений по поводу новых ракет Российской Федерации…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Бывшему начальнику управления ФСИН Виктору Свиридову, который сегодня добровольно ушел из жизни в зале суда, оставалось жить около года. Данную информацию предоставил…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан