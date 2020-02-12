Дочь Анастасии Волочковой снова вышла в свет с мачехой

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12 февраля 2020, 21:47 [ «Аргументы Недели» ]

Анастасия Волочкова, фото: Instagram

В светской тусовке стали замечать, что 14-летняя дочь Анастасии Волочковой в последнее время все чаще появляется на людях с мачехой, ведущей "Доброго утра" Еленой Николаевой, чем с родной матерью.

Накануне Ариана появилась на кинопремьере в московском кинотеатре "Октябрь" в компании Николаевой. Девочка абсолютно не стеснялась фотографов, а на красной дорожке она позировала, держась за руку с Еленой.

Сложные отношения балерины с дочерью поклонники и хейтеры обсуждают уже не первый месяц. Даже сама Анастасия Волочкова уже признавалась: у Ариши сейчас переходный возраст, порой им сложно понять друг друга.

Напомним, не так давно знаменитая российская балерина, как сообщали средства массовой информации, предоставила дополнительные данные о грядущей свадьбе. Ранее артистка призналась, что выходит замуж.





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АРИАДНА ВОЛОЧКОВА (@ariadna_volochkova)12 Фев 2020 в 2:34 PST