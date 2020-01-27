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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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СМИ: Волочкова предоставила дополнительную информацию о грядущей свадьбе

, 07:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НТВ

СМИ: Волочкова предоставила дополнительную информацию о грядущей свадьбе
балерина Анастасия Волочкова, Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Знаменитая российская балерина Анастасия Волочкова, как сообщают средства массовой информации, предоставила дополнительные данные о грядущей свадьбе. Ранее артистка призналась, что выходит замуж.
 
Анастасия отметила, что вступит в брак 20 октября. По словам танцовщицы, все расходы, связанные с торжеством, взял на себя ее избранник. Волочкова напомнила, что на прошлой свадьбе она пять раз меняла платья, а на предстоящей она сменит наряд семь раз. Эта деталь свидетельствует о том, что торжество обойдется будущему мужу звезды в круглую сумму.
 
Уточняется, что имя возлюбленного Анастасия называть не стала.
ЕТ

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