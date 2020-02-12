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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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Повзрослевший сын Юлии Высоцкой стал невероятно похож на отца

, 20:48 [ «Аргументы Недели» ]

Повзрослевший сын Юлии Высоцкой стал невероятно похож на отца
Юлия Высоцкая, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сын актрисы Юлии Высоцкой и режиссера Андрея Кончаловского поразил всех присутствовавших на модном показе в Москве. Семнадцатилетний Петр приехал на мероприятие вместе со своей родительницей.

Юноша неохотно позировал фотографам, однако его мама была в восторге от общества сына – она нежно смотрела на молодого человека и наслаждалась их совместным выходом.

Многие заметили, что Петр с возрастом стал невероятно похож на своего знаменитого отца. Юноша на голову выше Высоцкой, у него темно-русые волосы, выразительные глаза и волевое лицо. Пользователи сети также обратили внимание на его демократичный выбор одежды – джинсы и простой свитер.

instagram.com

ЕТ

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