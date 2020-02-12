Все новости >>

Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

Самбурская заявила о поиске спутника жизни

, 16:39 [ «Аргументы Недели» ]

Самбурская заявила о поиске спутника жизни
Фото из соцсетей, Instagram samburskaya

Настасья Самбурская выложила в своем Instagram пост с откровенным признанием. Артистка рассказала о том, что ищет спутника жизни. 

Звезда выложила необычную фотографю. Видимо, в преддверии Дня всех влюбленных девушка решила озаботиться поиском второй половинки.  На черно-белом кадре Настасья угрюмо смотрит в камеру. Бутон розы скандальная звезда вставила в рот.

В подписи к посту Самбурская довольно лаконично отметила "Ищу парня. Романтика". 

Представители сильного пола сразу предложили в комментариях девушке свои услуги. Но некоторые не оценили юмор эпатажной актрисы и уверили ее, что такими экстравагантными снимками она скорее отпугивает мужчин.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Ищу парня. Романтика.

Публикация от Настасья СамбурскАя (@samburskaya) 12 Фев 2020 в 3:06 PST

ЕЧ

//картина дня

Источник на интернет-рынке рассказал о заказном письме, которое направили сотрудники ФСБ некоторым интернет-платформам с требованием предоставить доступ к личным перепискам пользователей.

Источник на интернет-рынке рассказал о заказном письме, которое направили сотрудники ФСБ некоторым интернет-платформам…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Тюменский школьник принес извинения за видеопранк, в рамках которого он с друзьями изобразил поимку людей, якобы зараженных коронавирусом. Подросток также назвал главную…

Героическая супружеская пара разведчиков-нелегалов – Виталий и Людмила Нуйкины - стала известная широкой общественности лишь недавно. Их имена в числе других рассекретил…