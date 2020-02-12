Самбурская заявила о поиске спутника жизни

Настасья Самбурская выложила в своем Instagram пост с откровенным признанием. Артистка рассказала о том, что ищет спутника жизни.
Звезда выложила необычную фотографю. Видимо, в преддверии Дня всех влюбленных девушка решила озаботиться поиском второй половинки. На черно-белом кадре Настасья угрюмо смотрит в камеру. Бутон розы скандальная звезда вставила в рот.
В подписи к посту Самбурская довольно лаконично отметила "Ищу парня. Романтика".
Представители сильного пола сразу предложили в комментариях девушке свои услуги. Но некоторые не оценили юмор эпатажной актрисы и уверили ее, что такими экстравагантными снимками она скорее отпугивает мужчин.
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