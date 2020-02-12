Зверев разочаровался в нарядах некоторых актрис на премии

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12 февраля 2020, 10:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Пятый канал

фото: Сергей Зверев, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Известный российский стилист Сергей Зверев оценил наряды знаменитостей на красной дорожке ежегодной кинопремии «Оскар». При этом звезда жестко раскритиковал некоторых голливудских актрис за неподобающий образ для такого масштабного мероприятия.

«Вот это красное платье Крисси Метц, я так понимаю, что это Valentino, но вот единственное, что я не понимаю, зачем подчеркивать, что она такая огромная … Накидка была бы распахнута, чтобы середина платья была видна. Зачем бока эти открывать? Со спины чудовищно смотрится», - высказал стилист.

Также Звереву не понравилось корсетное платье актрисы Скарлетт Йоханссон. По его словам, ей каждый год хотят сделать талию, но на этот раз выглядит не очень, т.к. у звезды «вывалилось все мясо» из-за молнии сзади. Кроме того, он считает, что прическу и макияж можно было сделать получше.

«Вот такой хвостик - это пойти на велосипеде покататься, это дома убраться, на даче похлопать коврик … это же „Оскар“, их губы должны сиять, полыхать!», - отметил он.

Однако знаменитости понравилось, как сидит платье на фигуре Марго Робби. При этом ему не понравилось, что снова подобран неудачный корсет, который сдавливает грудь и делает ее плоской.

«Или у меня шумы, или у меня что, у нее над верхней губой усы … Если корни волос закрыть, то концы более или менее аккуратно причесаны, аккуратный мейк-ап», - прокомментировал он образ актрисы.

Ранее АН опубликовали список победителей на премии "Оскар".