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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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Кристина Орбакайте показала милый портрет своей семьи

, 14:45 [ «Аргументы Недели» ]

Кристина Орбакайте показала милый портрет своей семьи
Фото из соцсетей, Instagram orbakaite_k

Певица Кристина Орбакайте из-за частых гастролей редко отдыхает в кругу семьи. Но на днях певица показала в Instagram трогательное фото с супругом и дочкой Клавдией.

Артистка любит выставлять в своем аккаунте фотографии с близкими. Однако недавнюю ее публикацию можно назвать особенной. В кадре Кристина предстала с мужем Михаилом и дочерью.  Снимок сделан дома. Звезда предстала в обычной одежде, без яркого макияжа, под уютным пледом.

"Смотрим Oscar", – так женщина подписала фото.

Комментарии подписчиков не заставили себя долго ждать. Поклонники завалили любимую артистку и ее семью теплыми словами. Фолловеры также  пожелали дочери Аллы Пугачевой гармонии и теплого семейного очага.

 
 
 
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Смотрим #Oscar ???????? #моясемья

Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) 9 Фев 2020 в 8:44 PST

ЕЧ

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