Кристина Орбакайте показала милый портрет своей семьи

Певица Кристина Орбакайте из-за частых гастролей редко отдыхает в кругу семьи. Но на днях певица показала в Instagram трогательное фото с супругом и дочкой Клавдией.
Артистка любит выставлять в своем аккаунте фотографии с близкими. Однако недавнюю ее публикацию можно назвать особенной. В кадре Кристина предстала с мужем Михаилом и дочерью. Снимок сделан дома. Звезда предстала в обычной одежде, без яркого макияжа, под уютным пледом.
"Смотрим Oscar", – так женщина подписала фото.
Комментарии подписчиков не заставили себя долго ждать. Поклонники завалили любимую артистку и ее семью теплыми словами. Фолловеры также пожелали дочери Аллы Пугачевой гармонии и теплого семейного очага.
Посмотреть эту публикацию в Instagram