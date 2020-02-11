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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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Меньшов рассказал, как его жена получила главную роль в «Москва слезам не верит»

, 17:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Меньшов рассказал, как его жена получила главную роль в «Москва слезам не верит»
Фото: кадр из фильма "Москва слезам не верит"

Режиссёр оскароносного советского фильма «Москва слезам не верит» Владимир Меньшов признался, что изначально не рассматривал свою супругу Веру Алентову в качестве главной героини кинокартины.

Меньшов рассказал, что предполагал на роль Катерины Маргариту Терехову или Ирину Купченко – на то время звёзд советской киноиндустрии. Однако обе они отказались от роли в фильме. Алентову режиссер не рассматривал – по его словам, она не подходила по многим критериям, в том числе по возрасту.

«Только потом до меня дошло: конечно, если бы я реально попробовал Купченко или Терехову, то Вере вообще ничего бы не светило, никакой роли, потому что они были суперзвездами в то время», - вспомнил Меньшов.

АБ

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