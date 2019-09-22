"Я был уверен, что это мне пригодится в моей творческой жизни", - Меньшов рассказал о своей рабочей молодости

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22 сентября 2019, 10:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото:Anatoly Lomokhov/ globallookpress.com

Известный актёр и режиссёр Владимир Меньшов рассказал о своих простых родителях и любви к искусству. По его словам, он никогда не думал, что сможет стать талантливым и знаменитым.

"Папа говорил, нет, мол, плохо мы его воспитываем, мальчик отстает в развитии", - Меньшова об отношении своего отца к внуку

"Мама моя деревенская была. Отец – рыбак, хорошо зарабатывал своим трудом. У него было много коров, лошадей. В то время уже появились «комитеты бедноты» и родителей посчитали зажиточными. Им пришлось уехать из родной деревни и скрывать свое прошлое", - поделился актёр в программе "Сегодня вечером" на Первом канале.

Меньшов отметил, что на формирование его таланта значительное влияние оказало творчество Фёдора Шаляпина, чьи песни он всегда слушал. Однако он не сразу решился стать актёром, сначала он успел поработать матросом на Каспийском море и шахтером в Воркуте.

"И из литературы знал, что человек должен научиться жизни. Так что к рабочему опыту я относился как к некоему познанию. Я был уверен, что это мне пригодится в моей творческой жизни", - признался Меньшов.

Напомним, что недавно знаменитости исполнилось 80 лет.