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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Шестилетняя дочь Пугачевой и Галкина готовит папе деликатесы

, 13:40 [ «Аргументы Недели» ]

Шестилетняя дочь Пугачевой и Галкина готовит папе деликатесы
Алла Пугачева и Максим Галкин, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Шестилетняя дочь певицы Аллы Пугачевой и артиста Максима Галкина Лиза удивила папу. Счастливый отец рассказал, что девочка во вторник порадовала его настоящим деликатесом собственного приготовления.

На видео, которое Максим Галкин опубликовал сегодня утром в сторис на своей страничке в соцсети, можно увидеть красивое блюдо, на котором лежит клубника в шоколаде. Артист похвастался, что этот десерт ему приготовила самостоятельно любимая дочка.

Отец поблагодарил Лизу и предложил ей первой попробовать деликатес. Девочка изящно взяла в руку клубнику и отведала результат своих трудов.

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ЕТ

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