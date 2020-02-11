Шестилетняя дочь Пугачевой и Галкина готовит папе деликатесы

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11 февраля 2020, 13:40 [ «Аргументы Недели» ]

Алла Пугачева и Максим Галкин, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Шестилетняя дочь певицы Аллы Пугачевой и артиста Максима Галкина Лиза удивила папу. Счастливый отец рассказал, что девочка во вторник порадовала его настоящим деликатесом собственного приготовления.

На видео, которое Максим Галкин опубликовал сегодня утром в сторис на своей страничке в соцсети, можно увидеть красивое блюдо, на котором лежит клубника в шоколаде. Артист похвастался, что этот десерт ему приготовила самостоятельно любимая дочка.

Отец поблагодарил Лизу и предложил ей первой попробовать деликатес. Девочка изящно взяла в руку клубнику и отведала результат своих трудов.