СМИ: за 12 дней брака бывший муж Памелы Андерсон оплатил ее долги и обновил гардероб

В СМИ появилась информация о том, что бывший муж Памелы Андерсон Джон Питерс за 12 дней брака оплатил все долги актрисы, а также обновил ее гардероб. Мужчина якобы лично рассказал об этом журналистам.

Питерс отметил: "Нет большего дурака, чем старый дурак". По словам Джона, у Памелы совсем не было денег, поэтому он оплатил все ее долги. Кроме того, супруг приобрел Андерсон множество новых платьев. "И вот ее благодарность", – подчеркнул бывший возлюбленный звезды.

По словам Питерса, ради Памелы он бросил все – даже женщину, с которой был обручен. А Андерсон якобы сама попросила мужчину жениться на ней.