Все новости >>

Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

СМИ: за 12 дней брака бывший муж Памелы Андерсон оплатил ее долги и обновил гардероб

, 13:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Page Six

СМИ: за 12 дней брака бывший муж Памелы Андерсон оплатил ее долги и обновил гардероб
актриса Памела Андерсон, Alberto Terenghi/ZUMAPRESS.com

В СМИ появилась информация о том, что бывший муж Памелы Андерсон Джон Питерс за 12 дней брака оплатил все долги актрисы, а также обновил ее гардероб. Мужчина якобы лично рассказал об этом журналистам.

Питерс отметил: "Нет большего дурака, чем старый дурак". По словам Джона, у Памелы совсем не было денег, поэтому он оплатил все ее долги. Кроме того, супруг приобрел Андерсон множество новых платьев. "И вот ее благодарность", – подчеркнул бывший возлюбленный звезды.

По словам Питерса, ради Памелы он бросил все – даже женщину, с которой был обручен. А Андерсон якобы сама попросила мужчину жениться на ней.

Представители актрисы, однако, назвали "смехотворными" эти обвинения.

ЕТ

//картина дня

В мире

В ополчении ЛНР сообщили о «февральском обострении» у воюющих в Донбассе ВСУ

В ополчении ЛНР сообщили о «февральском обострении» у воюющих в Донбассе ВСУ

У действующих на луганском фронте военнослужащих Вооруженных сил Украины в последнее время наблюдается «февральское обострение». Об этом рассказали в Народной милиции самопровозглашенной ЛНР.

Средства массовой информации во вторник, 11 февраля, назвали сумму, которую российские нефтяные компании заработали в период с ноября 2018 года по июль 2019 года из-за санкций Соединенных Штатов Америки.

Средства массовой информации во вторник, 11 февраля, назвали сумму, которую российские нефтяные компании заработали…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Несколько ней назад на одном из форумов аноним написал в обсуждении, что ему доставляет удовольствие смотреть на мучения умирающих людей. Он признался, что он медик…

//новости ан

//новости ан

Правительство Великобритании планирует ввести полный запрет на продажи автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями в стране с 2035 года. Об аналогичных планах…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан