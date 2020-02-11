Новорожденная дочь актрисы Миллы Йовович тяжело заболела

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11 февраля 2020, 09:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Милла Йовович, L.Urman/ZUMAPRESS.com

Всемирно известная актриса Милла Йовович сообщила своим поклонникам плохую новость. Согласно последней информации, новорожденная дочь артистки серьезно заболела и сейчас находится в клинике.

Третья дочка Миллы, получившая имя Ошин, заболела тяжелой формой желтухи. Медики порекомендовали родителям поместить малышку в больницу, где ее выхаживают уже в течение недели. Врачи прописали ребенку усиленное питание.

Йовович сообщила, что у ее дочери часто берут кровь на анализ, вследствие чего все пятки у малышки в царапинах. "Когда я вижу их, мое сердце просто разрывается", – призналась актриса. Она также выразила надежду на то, что в ближайшее время Ошин станет лучше.

Поклонники Миллы желают ее дочке скорейшего выздоровления.