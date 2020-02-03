44-летняя актриса Милла Йовович стала мамой в третий раз

Известная актриса Милла Йовович поделилась с поклонниками свежими кадрами из роддома. 44-летняя знаменитость в третий раз ощутила «радость материнства», у нее вновь родилась дочь.
На снимке актриса лежит в больничной палате с малышкой на руках, а вокруг ее окружают близкие люди – супруг режиссер Пол Андерсон, 12-летняя Эва и 4-летняя Дашиэл. При этом все члены семьи широко улыбаются. «Маленькое чудо» новоиспеченные родители назвали Озиан.
Отмечается, что Милла Йовович и малышка прекрасно себя чувствуют. Однако сама беременность далась актрисе нелегко, она часто жаловалась на плохое самочувствие и внешний вид.
Ранее актер Максим Виторган показал необычное фото с маленькими Платоном.
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