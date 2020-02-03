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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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44-летняя актриса Милла Йовович стала мамой в третий раз

, 10:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

44-летняя актриса Милла Йовович стала мамой в третий раз
фото:Милла Йовович и Пол Андерсон , Alberto Terenghi/ZUMAPRESS.com /globallookpress.com

Известная актриса Милла Йовович поделилась с поклонниками свежими кадрами из роддома. 44-летняя знаменитость в третий раз ощутила «радость материнства», у нее вновь родилась дочь.

На снимке актриса лежит в больничной палате с малышкой на руках, а вокруг ее окружают близкие люди – супруг режиссер Пол Андерсон, 12-летняя Эва и 4-летняя Дашиэл. При этом все члены семьи широко улыбаются. «Маленькое чудо» новоиспеченные родители назвали Озиан.

Отмечается, что Милла Йовович и малышка прекрасно себя чувствуют. Однако сама беременность далась актрисе нелегко, она часто жаловалась на плохое самочувствие и внешний вид.

Ранее актер Максим Виторган показал необычное фото с маленькими Платоном.

 
 
 
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Публикация от MillaJovovichismyworld (@millaismyworld)2 Фев 2020 в 1:53 PST

БА

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