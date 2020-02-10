Светлана Лобода показала натруженные до мозолей ноги и пожаловалась на свою профессию

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10 февраля 2020, 18:09 [ «Аргументы Недели» ]

Светлана Лобода, фото: Alexandr Gusew, globallookpress.com

Певица Светлана Лобода возмутила пользователей сети, опубликовав в Инстаграм фото натруженных до мозолей ног и описав трудности своей профессии. Артистка поделилась с поклонниками, что ей приходится часами репетировать, а на сон и отдых остается крайне мало времени. Фолловеры не пожалели Лободу.

"Интересно, кого пытается разжалобить Светлана Лобода? Может, шахтеров в забое или дворников, а, может, посудомойщиц или нянечек в хосписах?", "Надо было надевать удобную обувь. Нефиг на каблуках ходить", "Она хоть мозоли натерла, так зарплату получит - душу будет греть, а тут получишь, не успеешь оглянуться, - денег нет", "Выпендриваться про тяжелый труд - не артистам точно!", "Наше общество предпочитает артистам больше платить, чем врачам и учителям", - пишут в комментариях к жалобному снимку. Хейтеры считают: "Без врачей мы загнемся, а без песенок поживем".

Коллеги Светланы Лободы по шоу-бизнесу знают, как певица трудится, оттачивая номер до идеального уровня. А еще артистка - мама двух дочек.

"Полетела в Мексику на 3 дня, забрать деток, вернувшись, после 17 часов полёта, сразу пошла на репетицию двух новых постановок, закончила в 3.30 ночи. Проснулась в 8, примерка костюмов и снова репетиция. 5 часов отзанимались и вот уже ген прогон, макияж, причёска, выступление !! Вернулась домой к 1 ночи...", - описала свой рабочий режим певица и добавила, что вернувшись домой "легла на тёплый пол в ванной и пролежала там пару часов, не могла поднять руки/ноги".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)9 Фев 2020 в 2:19 PST