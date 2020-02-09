"Я не ношу подтяжки" - Олег Газманов пошутил по поводу пластической операции

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9 февраля 2020, 22:18 [ «Аргументы Недели» ]

Олег Газманов, фото: Pravda, globallookpress.com

Певец Олег Газманов стал выглядеть гораздо моложе. У артиста разгладились морщины, кожа стала свежее. 68-летнему Газманову задали вопрос о внешности, подозревая, что он сделал пластическую операцию подтяжку лица.

"Я не ношу подтяжки" - пошутил Олег Газманов по поводу пластики. По признанию певца, возможно, он обратится к пластическому хирургу, если его тело станет выглядеть хуже лица. Газманов открестился от "пластики" в программе "Ты не поверишь".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Газманов Олег (@oleggazmanov)9 Фев 2020 в 4:44 PST

Олег Газманов постоянно тренируется, и поклонницы на концертах восторгаются, как он выглядит.

Кстати, супруге певца Марине Газмановой скоро исполнится 51 год. Но больше 30 женщине никто не дает.

Артист говорит, что красиво выглядеть Марине помогает аргентинское танго, она увлеклась танцами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Газманов Олег (@oleggazmanov)5 Фев 2020 в 8:19 PST

Видео тренировок Газманова стало хитом в сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Газманов Олег (@oleggazmanov)22 Янв 2020 в 6:08 PST