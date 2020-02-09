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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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"Я не ношу подтяжки" - Олег Газманов пошутил по поводу пластической операции

, 22:18 [ «Аргументы Недели» ]

Олег Газманов, фото: Pravda, globallookpress.com

Певец Олег Газманов стал выглядеть гораздо моложе. У артиста разгладились морщины, кожа стала свежее. 68-летнему Газманову задали вопрос о внешности, подозревая, что он сделал пластическую операцию подтяжку лица.

"Я не ношу подтяжки" - пошутил Олег Газманов по поводу пластики. По признанию певца, возможно, он обратится к пластическому хирургу, если его тело станет выглядеть хуже лица. Газманов открестился от "пластики" в программе "Ты не поверишь".

 
 
 
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Публикация от Газманов Олег (@oleggazmanov)9 Фев 2020 в 4:44 PST

Олег Газманов постоянно тренируется, и поклонницы на концертах восторгаются, как он выглядит.
Кстати, супруге певца Марине Газмановой скоро исполнится 51 год. Но больше 30 женщине никто не дает.
Артист говорит, что красиво выглядеть Марине помогает аргентинское танго, она увлеклась танцами.

 
 
 
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Публикация от Газманов Олег (@oleggazmanov)5 Фев 2020 в 8:19 PST

Видео тренировок Газманова стало хитом в сети.

 
 
 
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Публикация от Газманов Олег (@oleggazmanov)22 Янв 2020 в 6:08 PST

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