Все новости >>

Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

У "живого Кена" после 12-й ринопластики почти не осталось носа

, 22:57 [ «Аргументы Недели» ]

У
Родриго Алвес, Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress

Житель Великобритании Родриго Алвес, который прославился благодаря своему увлечению пластическими операциями, сделал 12-ю ринопластику. После данного вмешательства у "живого Кена" почти не осталось носа.

Ранее Родриго решил заполучить идеальный нос – ровный и узкий. Казалось, он добился совершенства, однако, выяснилось, что Алвесу еще есть куда стремиться.

Теперь на лице "Кена", который постепенно меняет имидж и превращается в "Барби", выделяются в основном увеличенные при помощи инъекций губы, а вот нос стал настолько маленьким и тонким, что почти перестал быть заметным. Многие обратили внимание на сильную асимметрию ноздрей. Не исключено, что ткани просто не выдержали такого количества хирургических вмешательств.

 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Rodrigo Alves (@rodrigoalvesuk)1 Фев 2020 в 11:08 PST

ЕТ

//картина дня

Происшествия

В Госдуме подтвердили, что депутат Хайруллин погиб в ходе жесткой посадки вертолета

В Госдуме подтвердили, что депутат Хайруллин погиб в ходе жесткой посадки вертолета

Глава комитета Государственной думы РФ по аграрным вопросам Владимир Кашин сделал в пятницу важное заявление. Политик подтвердил, что депутат Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарстане.

Японский профессор, специалист по исследованию инфекционных заболеваний Такэхиро Татэда допустил, что китайский коронавирус 2019-nCoV может убивать исключительно представителей монголоидной расы.

Японский профессор, специалист по исследованию инфекционных заболеваний Такэхиро Татэда допустил, что китайский…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан