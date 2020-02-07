Житель Великобритании Родриго Алвес, который прославился благодаря своему увлечению пластическими операциями, сделал 12-ю ринопластику. После данного вмешательства у "живого Кена" почти не осталось носа.

Ранее Родриго решил заполучить идеальный нос – ровный и узкий. Казалось, он добился совершенства, однако, выяснилось, что Алвесу еще есть куда стремиться.

Теперь на лице "Кена", который постепенно меняет имидж и превращается в "Барби", выделяются в основном увеличенные при помощи инъекций губы, а вот нос стал настолько маленьким и тонким, что почти перестал быть заметным. Многие обратили внимание на сильную асимметрию ноздрей. Не исключено, что ткани просто не выдержали такого количества хирургических вмешательств.