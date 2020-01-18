Все новости >>

Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

Бородина пошутила над Бузовой после появившейся в СМИ информации о пластике

, 19:37 [ «Аргументы Недели» ]

Бородина пошутила над Бузовой после появившейся в СМИ информации о пластике
фото: Instagram

Когда-то соведущая Ольги Бузовой по проекту "Дом-2" Ксения Бородина не смогла пройти мимо темы слухов о пластической операции Ольги Бузовой, своеобразно прокомментировав информацию в СМИ. 

Поклонники обсуждают существенное изменение в фигуре Ольги Бузовой

Поклонники обсуждают существенное изменение в фигуре Ольги Бузовой

 

Бородина в своем Instagram опубликовала скриншот статьи с кричащим заголовком "Известная российская телеведущая Ксения Бородина увеличила грудь", добавив к нему подпись, гласящую "Вы меня с кем-то перепутали".

Подписчики Бородиной решили, что этот снимок - явный намек на Ольгу Бузову. Поскольку фолловеры заметили, что во время отдыха в Таиланде вместе с новым возлюбленным Давидом Манукяном формы телезвезды изменились.



Фото в сторис Ксении Бородиной, источник: StarHit.

АС

//картина дня

Глава ПФР Антон Дроздов сообщил, что средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% по сравнению с 2019 годом и составит 18 290 рублей. У людей, достигших 80-лет, пенсия увеличивается еще.

Глава ПФР Антон Дроздов сообщил, что средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% по сравнению с 2019…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Украинская певица Ольга Полякова рассказала Дмитрию Гордону, что один из министров Виктора Януковича привозил ее на дачу к бывшему президенту для интимных отношений…

//новости ан

//новости ан

В Москве возле здания Администрации президента РФ на Ильинке проходят одиночные пикеты против изменений в Конституцию, предложенных главой государства Владимиром Путиным…

Не шельмует Ивана Урганта нынче только ленивый. А особенно старается адвокат и член президентского Совета по правам человека Шота Горгадзе. Теперь он заявил, что «звезда…

//новости ан

Профессиональная сваха и звезда программы “Давай поженимся!” Лариса Гузеева недавно она опубликовала снимок дочери Ольги и призналась, о чем жалеет больше всего на свете…

Новость о падении из окна модели Ксении Пунтус несколько дней не сходила с главных страниц многочисленных таблоидов. Теперь, как настоящему джентльмену, ему осталось…

//новости ан

Марина Рождественская, с которой разводится композитор Максим Дунаевский, наняла адвоката. Интересы седьмой жены 75-летнего Дунаевского защищает Лариса Широкова. Адвокат…