Бородина пошутила над Бузовой после появившейся в СМИ информации о пластике

Когда-то соведущая Ольги Бузовой по проекту "Дом-2" Ксения Бородина не смогла пройти мимо темы слухов о пластической операции Ольги Бузовой, своеобразно прокомментировав информацию в СМИ.
Бородина в своем Instagram опубликовала скриншот статьи с кричащим заголовком "Известная российская телеведущая Ксения Бородина увеличила грудь", добавив к нему подпись, гласящую "Вы меня с кем-то перепутали".
Подписчики Бородиной решили, что этот снимок - явный намек на Ольгу Бузову. Поскольку фолловеры заметили, что во время отдыха в Таиланде вместе с новым возлюбленным Давидом Манукяном формы телезвезды изменились.
Фото в сторис Ксении Бородиной, источник: StarHit.