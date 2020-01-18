Бородина пошутила над Бузовой после появившейся в СМИ информации о пластике

//Шоу-бизнес 13+

18 января 2020, 19:37 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Instagram

Когда-то соведущая Ольги Бузовой по проекту "Дом-2" Ксения Бородина не смогла пройти мимо темы слухов о пластической операции Ольги Бузовой, своеобразно прокомментировав информацию в СМИ. Поклонники обсуждают существенное изменение в фигуре Ольги Бузовой

Бородина в своем Instagram опубликовала скриншот статьи с кричащим заголовком "Известная российская телеведущая Ксения Бородина увеличила грудь", добавив к нему подпись, гласящую "Вы меня с кем-то перепутали".

Подписчики Бородиной решили, что этот снимок - явный намек на Ольгу Бузову. Поскольку фолловеры заметили, что во время отдыха в Таиланде вместе с новым возлюбленным Давидом Манукяном формы телезвезды изменились.







Фото в сторис Ксении Бородиной, источник: StarHit.