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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Российская певица выступит на вручении "Оскара"

, 22:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Российская певица выступит на вручении
Фото: pixabay.com

Российская исполнительница Анна Бутурлина, озвучившая в русском переводе королеву Эльзу из мультфильма «Холодное сердце», выступит на вручении кинопремии Оскар.

Отмечается, что певица представит перед публикой песню из мультфильма. Помогут ей в этом коллеги из других стран, которые также «подарили» мультипликационной героине свой голос.

«Спешим поделиться с вами потрясающей новостью - в рамках церемонии вручения премии "Оскар" на сцене театра Dolby российская джазовая певица Анна Бутурлина представит песню "Into the Unknown" ("Вновь за горизонт") вместе с Идиной Мензель и певицей Aurora, а также исполнительницами из других стран», - заявили организаторы церемонии.

АБ

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