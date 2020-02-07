Российская певица выступит на вручении

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7 февраля 2020, 22:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Российская исполнительница Анна Бутурлина, озвучившая в русском переводе королеву Эльзу из мультфильма «Холодное сердце», выступит на вручении кинопремии Оскар.

Отмечается, что певица представит перед публикой песню из мультфильма. Помогут ей в этом коллеги из других стран, которые также «подарили» мультипликационной героине свой голос.

«Спешим поделиться с вами потрясающей новостью - в рамках церемонии вручения премии "Оскар" на сцене театра Dolby российская джазовая певица Анна Бутурлина представит песню "Into the Unknown" ("Вновь за горизонт") вместе с Идиной Мензель и певицей Aurora, а также исполнительницами из других стран», - заявили организаторы церемонии.