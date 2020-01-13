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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Достанется ли российским киноделам «Оскар»?

, 13:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мир24

Достанется ли российским киноделам «Оскар»?
Фото: pixabay.com

13 января Американская киноакадемия объявит номинантов на престижную премию «Оскар». Кинокритик Николай Корнацкий оценил шансы российских участников получить золотую статуэтку.

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«Если хотя бы один из трех российских участников попадет в пятерку в своей категории – это уже будет огромной удачей. Сами режиссеры Константин Бронзит и Виктор Косаковский оценивают шансы своих картин как крайне низкие. И это не кокетство, это здравый смысл: конкуренция чудовищная», - заявил эксперт.

Также Корнацкий считает, что и у прославленной «Дылды» Кантемира Балаганова может не получиться попасть даже в пятерку номинантов. По его словам, успех состоит из множества деталей, где качество картины – только одна из них.

АБ

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