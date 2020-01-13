Достанется ли российским киноделам «Оскар»?

13 января Американская киноакадемия объявит номинантов на престижную премию «Оскар». Кинокритик Николай Корнацкий оценил шансы российских участников получить золотую статуэтку.
«Если хотя бы один из трех российских участников попадет в пятерку в своей категории – это уже будет огромной удачей. Сами режиссеры Константин Бронзит и Виктор Косаковский оценивают шансы своих картин как крайне низкие. И это не кокетство, это здравый смысл: конкуренция чудовищная», - заявил эксперт.
Также Корнацкий считает, что и у прославленной «Дылды» Кантемира Балаганова может не получиться попасть даже в пятерку номинантов. По его словам, успех состоит из множества деталей, где качество картины – только одна из них.