Лоза рассказал о своей пенсии

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7 февраля 2020, 21:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Фото: соцсети

Российский музыкант Юрий Лоза признался, какую пенсию получает. Композитор рассказал, что ему не положены надбавки, поскольку он имеет доход с гонораров.

«Мне исполнилось 60 лет до того, как приняли закон о повышении пенсионного возраста, так что я пенсию получаю. Моя пенсия — базовая, 12 тысяч. Была девять тысяч, потом ее подняли. Но мне приходят гонорары за музыкальные композиции и тексты песен, «авторские», - сказал Лоза.

Также он отметил, что давно не узнавал насчет надбавок, но недавно из-за перерасчета ему повысили пенсию на 900 рублей.