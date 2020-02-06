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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Алибасов заявил, что не знает, кто снимает его пенсию

, 09:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Алибасов заявил, что не знает, кто снимает его пенсию
Фото: соцсети

Музыкальный продюсер Бари Алибасов признался, что не знает размера своей пенсии. По его словам, он не пользуется теми средствами, которые ему начисляет государство.

При этом 72-летний продюсер заявил, что, возможно, его пенсией пользуется кто-то другой. Сам же Алибасов не видит в ней надобности на данный момент, поскольку до сих пор обеспечивает себя при помощи работы.

«Я не знаю, какая у меня пенсия. Кто-то ее получает за меня, но я не знаю кто. Мне эти деньги не достаются. Я еще работаю», - рассказал супруг актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной.

АБ

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