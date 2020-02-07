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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Панин рассказал, что думает о соотечественниках

, 17:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Lenta.Ru

Панин рассказал, что думает о соотечественниках
Фото: соцсети

Российский актёр Алексей Панин высказался о россиянах. Он заявил, что не хочет никого оскорблять, но при этом назвал большую часть населения страны «закомплексованными, ущербными и недалёкими».

Панин выразил мнение, что «дураков хватает везде», однако в России их очень много. По его словам, страна «выпускает дураков в промышленном масштабе». Актёр сравнил страну по числу «недалёких» сограждан с Угандой и Буркина-Фасо.

«Не могу сказать точное соотношение, но 70 процентов населения — это закомплексованные, недалекие, злые, ущербные люди», - считает Панин.

АБ

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