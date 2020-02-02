Алексей Панин обиделся на Гарика Харламова

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2 февраля 2020, 09:24 [ «Аргументы Недели» ]

Aлексей Панин, фото: Аnatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Актёр Алексей Панин обиделся на комика, резидента Comedy Club Гарика Харламова и публично высказался об их отношениях. Панин рассказал, как Харламов его оскорблял. По словам актёра, он бы себе такого не позволил.

Талантливый актёр, который сейчас славится своими скандальными поступками, рассказал, что было такое время, когда он был востребован, и Гарик Харламов буквально зазывал его придти на шоу Comedy Club.

"Они все прыгали на задних лапах: "Лёшенька, Лёшенька". Помню, как Гарик Харламов передо мной прыгал", - поделился Панин с блогером Давидом Манукяном.

Панин обиделся на Харламова, пошутившего про собак. Актёр выкладывает в соцсети провокационные ролики, в сети некоторое время назад обсуждали видео Алексея Панина с собакой. По его признанию, видео являются настоящими, кроме интима с собакой.

"Я бы просто с морально-этической точки зрения не позволил бы себе оскорбить человека... нормальный артист не стал бы так шутить про собак, как это сделал Гарик", - посетовал Панин.

Откровения Панина с блогером Манукяном опубликованы на YouTube-канале DAVA.

Актёр пообещал Харламову разоблачить его, пригрозил рассказать о похождениях комика и других звёзд Comedy Club по девушкам. Ролики про Алексея Панина теперь в Instagram-аккаунте Гарика Харламова не появляются.