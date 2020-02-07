Брежнева поделилась, почему Меладзе и Джанабаева не отмечают с ними семейные праздники

Вера Брежнева любит отмечать праздники в кругу своей большой семьи. На дне рождения артистки обычно собираются ее мама, муж Константин Меладзе и три родные сестры. Очередной свой день рождения супруга музыканта и продюсера Константина Меладзе отметила традиционно с самыми родными людьми.
"Идеальный день рождения - это идеальная компания в идеальном месте ... я , как и хотела, собрала всех сестёр и мы провели этот день в потрясающей атмосфере", - написала Вера пост в соцсети и опубликовала фото в горах.
По ее словам, "единственный минус нашей большой компании - это невозможность сделать общее фото, на котором бы все вышли хорошо".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Поклонники Брежневой заметили, что брат ее мужа Валерий Меладзе с женой Альбиной Джанабаевой не замечены на семейных праздниках. "Потому что графики не пересекаются...", — объяснила Вера фолловерам.
Посмотреть эту публикацию в Instagram