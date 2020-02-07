Брежнева поделилась, почему Меладзе и Джанабаева не отмечают с ними семейные праздники

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7 февраля 2020, 14:49 [ «Аргументы Недели» ]

Джанабаева и Меладзе, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Вера Брежнева любит отмечать праздники в кругу своей большой семьи. На дне рождения артистки обычно собираются ее мама, муж Константин Меладзе и три родные сестры. Очередной свой день рождения супруга музыканта и продюсера Константина Меладзе отметила традиционно с самыми родными людьми.

"Идеальный день рождения - это идеальная компания в идеальном месте ... я , как и хотела, собрала всех сестёр и мы провели этот день в потрясающей атмосфере", - написала Вера пост в соцсети и опубликовала фото в горах.

По ее словам, "единственный минус нашей большой компании - это невозможность сделать общее фото, на котором бы все вышли хорошо".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)4 Фев 2020 в 1:12 PST

Поклонники Брежневой заметили, что брат ее мужа Валерий Меладзе с женой Альбиной Джанабаевой не замечены на семейных праздниках. "Потому что графики не пересекаются...", — объяснила Вера фолловерам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)5 Фев 2020 в 8:51 PST