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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Певица Пелагея сделала заявление по поводу развода с Иваном Телегиным: "Меня заказали"

, 12:41 [ «Аргументы Недели» ]

Певица Пелагея сделала заявление по поводу развода с Иваном Телегиным:
Пелагея, vk.com/pelageaofficial

Официальное заявление Пелагеи опубликовано в Инстаграм певицы. В СМИ появилось много ложной информации о разводе артистки Пелагеи Хановой и хоккеиста Ивана Телегина. Слухи продолжаются распространяться, и возмущенная певица решила рассказать всю правду.

Пелагея сказала в своем видеообращении, что ее заказали, некие люди организовали ее травлю в СМИ.  "Люди, которые инициировали мою травлю в СМИ, заказали очередные вбросы, и теперь это уже касается не только меня, но и моей семьи, моих близких", - возмущена певица. И это стало последней каплей.  "...сейчас это перешло все границы", - подчеркнула певица.
Осбенно ее возмутили сплетни, что в разводе с Иваном участвовала ее мама.

"Сейчас я обращаюсь ко всем: к нашим поклонникам, к людям, которые никогда меня не слушали, но вынуждены следить за этими "горячими» новостями". То, что происходит, это заказ", - заявила Пелагея.

Певица знает "авторов" заказа. "Ими движет страх, что вдруг мы с Ваней можем помириться. Ведь тогда они потеряют возможность контролировать и управлять Ваней", - пояснила Пелагея.

Артистка еще раз заявила, что они с Телегиным мирно расстались и сохранили хорошие отношения.

 
 
 
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Публикация от Пелагея (@pelageya_insta)6 Фев 2020 в 5:39 PST

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