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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Нагиев объяснил французскому модельеру, в чем заключается красота русских мужчин

, 08:36 [ «Аргументы Недели» ]

Нагиев объяснил французскому модельеру, в чем заключается красота русских мужчин
Дмитрий Нагиев, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев отреагировал на оценку французского модельера Жана-Поля Готье красоты русских мужчин. Готье принял участие в программу "Модный приговор" и заявил, что мужчины в России "слишком мачистые".

Но отметил, что в России и в Бразилии живут самые красивые женщины. Дмитрий Нагиев высказал свое мнение по поводу мужской красоты.  Как считает актер, красота мужчины — это сочетание ума, воспитанности, такта и чувства юмора.

А если хотя бы одного из этих качеств человеку не хватает, то мужчина сразу "принимает какие-то уродливые или извращенные формы", — рассказал Нагиев агентству Nation News.

"Мужская красота включает в себя не только внешние данные, но и внутренние качества и характер", - убежден Нагиев. Актер считает, что при оценке мужской красоты нужно "ориентироваться на лучших мужчин в историческом масштабе".

Недавно ученые вычислили самых красивых мужчин по специальной формуле.

ИЧ

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