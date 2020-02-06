Все новости >>

Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

Почему продюсер Игорь Матвиенко переживает за рыжего "Иванушку" — Андрея Григорьева-Аполлонова

, 21:57 [ «Аргументы Недели» ]

Почему продюсер Игорь Матвиенко переживает за рыжего
Игорь Матвиенко, фото: Ekaterina Hmyrova, globallookpress.com

Продюсер Игорь Матвиенко переживает за рыжего "Иванушку" — Андрея Григорьева-Аполлонова. По словам Матвиенко, которому 6 февраля исполнилось 60 лет, у Рыжего есть проблема с алкоголем.

Как считает продюсер, Андрей "медленно убивает себя".  Музыкант  знает об обратной стороне шоу-бизнеса. Во время выступления артисты получают заряд энергии. После концерта "заведенные" певцы возвращаются в гостиницу и не могут спокойно уснуть, им нужно успокоиться с помощью чего-то. Матвиенко привел в пример Мика Джаггера и Оззи Осборна, которые способны снимать эмоции без алкоголя и "стимуляторов".

Но это пока не осознают молодые исполнители, к ком Матвиенко относит своего подопечного Рыжего. "Мне больно видеть, что происходит" - сожалеет Игорь Матвиенко. 

Возможно, увлечение алкоголем повлияло на уход от Григорьева-Апполонова супруги.

 

 

 

ИЧ

//картина дня

В мире

В Верховной Раде раскрыли возможный срок побега команды Зеленского с Украины

В Верховной Раде раскрыли возможный срок побега команды Зеленского с Украины

Окружение президента Украины Владимира Зеленского планирует в скором будущем покинуть бывшую советскую республику. Соответствующую точку зрения озвучил Вадим Рабинович, депутат Верховной Рады.

Председатель правительства Михаил Мишустин считает штрафы водителям в пять тысяч рублей за превышение скорости непосильными. "Пока еще не добились такого роста зарплат, чтобы настолько увеличивать штрафы".

Председатель правительства Михаил Мишустин считает штрафы водителям в пять тысяч рублей за превышение скорости…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан