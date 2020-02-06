Почему продюсер Игорь Матвиенко переживает за рыжего

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6 февраля 2020, 21:57 [ «Аргументы Недели» ]

Игорь Матвиенко, фото: Ekaterina Hmyrova, globallookpress.com

Продюсер Игорь Матвиенко переживает за рыжего "Иванушку" — Андрея Григорьева-Аполлонова. По словам Матвиенко, которому 6 февраля исполнилось 60 лет, у Рыжего есть проблема с алкоголем.

Как считает продюсер, Андрей "медленно убивает себя". Музыкант знает об обратной стороне шоу-бизнеса. Во время выступления артисты получают заряд энергии. После концерта "заведенные" певцы возвращаются в гостиницу и не могут спокойно уснуть, им нужно успокоиться с помощью чего-то. Матвиенко привел в пример Мика Джаггера и Оззи Осборна, которые способны снимать эмоции без алкоголя и "стимуляторов".

Но это пока не осознают молодые исполнители, к ком Матвиенко относит своего подопечного Рыжего. "Мне больно видеть, что происходит" - сожалеет Игорь Матвиенко.

Возможно, увлечение алкоголем повлияло на уход от Григорьева-Апполонова супруги.