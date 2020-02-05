Все новости >>

Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Шоу-бизнес 18+

Звезда сериала "Интерны" рассказал, как сделал "каминг-аут"

, 21:37 [ «Аргументы Недели» ]

Звезда сериала
фото: кадр из сериала "Интерны"

Актер известного российского сериала «Интерны» Один Байрон рассказал забавную историю о том, как совершил «каминг-аут» ещё в университете. Отмечается, что в 2000–х годах он приехал в Россию по программе обмена студентами и начал обучение в школе-студии МХАТ.

«Конечно, я выбрал момент, чтобы сказать, что я гей, не самый удачный – все голые в душе. Не все поняли сразу, что я им сказал, потому что им в жизни никто такие слова не говорил»,  вспоминает в интервью шоу на Youtube–канале актер.

Байрон отметил, что отношение друзей к нему после этого не поменялось, будто ничего не случилось. Актер добавил, что в России люди не очень отличаются от американцев в вопросах гомофобии. По его словам, стереотипное мышление русских слишком преувеличено.

Он рассказал, что папе признался в нетрадиционной ориентации в 18 лет, а маме - в 15. При этом отец кратко ответил: «Круто».

Байрон уже делал публичное признание одному из американских СМИ.

Ранее стало известно, что российская певица Любовь Успенская после скандала с дочерью находилась на грани инсульта.

БА

//картина дня

Глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко рассказала, сколько времени нужно для разработки вакцины против нового типа коронавируса. По его словам, для создания лекарственного препарата не хватает одного компонента.

Глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко рассказала, сколько времени нужно для разработки вакцины против нового…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Турция находится сейчас в двойственном положении. С одной стороны, Эрдоган помнит, что конфронтационная позиция Турции по отношению к России в Сирии и сама по себе…