Звезда сериала

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5 февраля 2020, 21:37 [ «Аргументы Недели» ]

фото: кадр из сериала "Интерны"

Актер известного российского сериала «Интерны» Один Байрон рассказал забавную историю о том, как совершил «каминг-аут» ещё в университете. Отмечается, что в 2000–х годах он приехал в Россию по программе обмена студентами и начал обучение в школе-студии МХАТ.

«Конечно, я выбрал момент, чтобы сказать, что я гей, не самый удачный – все голые в душе. Не все поняли сразу, что я им сказал, потому что им в жизни никто такие слова не говорил», – вспоминает в интервью шоу на Youtube–канале актер.

Байрон отметил, что отношение друзей к нему после этого не поменялось, будто ничего не случилось. Актер добавил, что в России люди не очень отличаются от американцев в вопросах гомофобии. По его словам, стереотипное мышление русских слишком преувеличено.

Он рассказал, что папе признался в нетрадиционной ориентации в 18 лет, а маме - в 15. При этом отец кратко ответил: «Круто».

Байрон уже делал публичное признание одному из американских СМИ.

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