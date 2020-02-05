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5 февраля 2020, 17:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: woman.ru

актриса Шэннен Доэрти, FSN-B/www.filmstills.net

Звезда популярных сериалов "Зачарованные" и "Беверли-Хиллз, 90210" Шэннен Доэрти на днях рассказала, что ей диагностировали рак 4 стадии. Болезнь вернулась к актрисе после трех лет ремиссии.

Доэрти боролась с раком молочной железы с 2015-го по 2017-й год. В конце прошлого года у актрисы вновь была выявлена онкология, но уже на 4 стадии.

Шэннен отметила, что не отказалась от своего привычного образа жизни, узнав, что рак вернулся. Женщина продолжает сниматься в сериалах и заниматься любимыми делами. "Жизнь не заканчивается на этом диагнозе", – твердо заявила знаменитость.