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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Федорова рассказала о дружбе с Трампом и заявила, что сейчас это лучший вариант для США: "Могло быть и хуже"

, 16:32 [ «Аргументы Недели» ]

Федорова рассказала о дружбе с Трампом и заявила, что сейчас это лучший вариант для США:
Фото: Оксана Федорова, Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Известная российская модель и телеведущая Оксана Федорова поделилась историей знакомства с нынешним президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. По её словам, на неё он произвел впечатление семейного и «настоящего сильного человека».

Федорова рассказала, что после победы в конкурсе «Мисс Вселенная» политик пригласил её принять участие в шоу Говарда Стерна, где ей пришлось отвечать на каверзные вопросы. Телеведущая отметила, что ее переводчик иногда краснела, подбирая слова для вопросов и ответов.

«Я тогда ко всему по-другому относилась … Их логику мышления мне было сложно понять. Они живут по принципу: чем чернее пиар, тем лучше. Так работает шоу-бизнес. Я же с этим смириться не могла», - пояснила звезда в «Вечернем шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио»..

Одним из плюсов её визита на телешоу Федорова назвала дружбу с Трампом. Она рассказала, что часто встречалась с ним в ходе рабочего процесса. Именно президент познакомил её с Маланией, с которой у него тогда только начался роман.

При этом на вопрос, повезло ли стране с таким президентом, Федорова ответила: «Могло быть и хуже».

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Известная российская модель и телеведущая Оксана Федорова поделилась историей знакомства с нынешним президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. По её словам, на неё…

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