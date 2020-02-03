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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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20-летняя дочь Джонни Деппа появилась на красной дорожке без нижнего белья в прозрачном "платье"

, 11:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

20-летняя дочь Джонни Деппа появилась на красной дорожке без нижнего белья в прозрачном
фото:Лили-Роуз Депп, Famous/ZUMAPRESS.com /globallookpress.com

Дочь известного голливудского актёра Джонни Деппа 20-летняя Лили-Роуз Депп удивила общественность чересчур откровенным нарядом на ежегодной кинопремии BAFTA в Лондоне. Юная модель появилась на вечере без нижнего белья и в «голом платье», сообщает kp.ru.

Издание опубликовало снимки, на которых Лили-Роуз Депп позирует в прозрачном кружевном комбинезоне черного цвета. При этом через ткань отчетливо видно, что дочь звездного родителя пришла без нижнего белья, а изгибы шикарного тела можно разглядеть невооруженным взглядом. Однако девушка совершенно не смущалась, а профессионально демонстрировала лучшие части своей фигуры фотографам.

Ранее сообщалось, что экс-супруга Джонни Деппа актриса Эмбер Хердр рассказала, как актер избивал её в браке.

БА

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Дочь известного голливудского актёра Джонни Деппа 20-летняя Лили-Роуз Депп удивила общественность чересчур откровенным нарядом на ежегодной кинопремии BAFTA в Лондоне…