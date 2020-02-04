У латвийского певца Интарса Бусулиса появились проблемы со зрением

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4 февраля 2020, 22:36 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Странно было видеть популярного латвийского исполнителя Интарса Бусулиса в….очках. Новый имидж? Нет, у певца появились проблемы со зрением. Именно о таком своем «недуге» Интарс рассказал латвийским СМИ.

«В последнее время уже не мог что-то рассмотреть, все как в тумане, даже начала болеть голова. Рассматривая что-то вблизи, начал щурить глаза. Стало тревожно. Проверить зрение надоумила супруга. Оказалось, что проблемы есть! Вот приобрел свои первые очки! Пользуюсь ими, когда за рулем или во время чтения».