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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Гарик Харламов обратил внимание на сходство Семена Слепакова со Львом Толстым

, 21:09 [ «Аргументы Недели» ]

Гарик Харламов обратил внимание на сходство Семена Слепакова со Львом Толстым
Степан Слепаков, фото: vk.com/semenslepakov

Комик и шоумен Гарик Харламов наконец обратил внимание на сходство Семена Слепакова с писателем Львом Толстым. СМИ неоднократно писали о том, что экс-капитан команды КВН "Сборная Пятигорска", комедийный актёр кино и телевидения, сценарист, продюсер, автор-исполнитель песен Семен Слепаков внешне похож на автора романов "Война и мир" и "Анна Каренина".

"Открываю вам страшную тайну, которая хранилась в архивах более века. Лев Толстой это Семён Слепаков", - пошутил Гарик Харламов.

 
 
 
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Публикация от Гарик Харламов (@garikkharlamov)3 Фев 2020 в 8:44 PST

Фолловеры оценили эту шутку резидента Comedy Club.

Недавно актер Алексей Панин обиделся на Гарика Харламова за то, как он шутит про него.
Панин высказал все, что думает про комика. Я бы просто с морально-этической точки зрения не позволил бы себе оскорбить человека... нормальный артист не стал бы так шутить про собак, как это сделал Гарик", - посетовал Панин.

ИЧ

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