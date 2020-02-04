Мать Прохора Шаляпина показала новую избранницу сына, но потом удалила фото. Теперь снимок

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4 февраля 2020, 15:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: lady.mail.ru

Фото из соцсетей, Instagram shlyapin_official

Прохор Шаляпин продолжает удивлять подробностями своей личной жизни. Сейчас мужчина проводит отпуск с новой возлюбленной.

Недавно артиста заметили в компании женщины. Пара проводит время в тихоокеанском круизе, наслаждаясь красотами. Стало известно, что компанию Шаляпину составила 40-летняя Татьяна, которая является владелицей сети адвокатских компаний. Ее состояние оценивается в 35 миллионов долларов.

Однако эпатажный певец не выставляет фото с избранницей в социальных сетях. Снимок влюбленых в сети опубликовала мама Шаляпина Елена Колесникова. В кадре они сидят в халатах в спальне своего гостиничного люкса. Судя по всему, Елена одобрила выбор сына, но снимок удалила. Теперь фотография "гуляет" по просторам Интернета.

Ранее известная певица Любовь Успенская в интервью изданию "СтарХит" ответила на громкие обвинения дочери Татьяны Плаксиной в издевательствах. Накануне Татьяна побывала в гостях программы на телеканале НТВ.