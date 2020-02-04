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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Брэд Питт пропустил вручение премии BAFTA из-за семейных проблем

, 15:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Брэд Питт пропустил вручение премии BAFTA из-за семейных проблем
Фото: кадр из фильма "Однажды в Голливуде"

Стало известно, почему голливудский актёр Брэд Питт в последнюю минуту отменил поездку в Великобританию на церемонию награждения престижной кинопремией BAFTA.

Daily Mai сообщает, что Питт отказался от присутствия на награждении из-за своего старшего сына, который наконец решил встретиться с отцом. Юноша ненадолго вернулся в США из Сеула, где изучает биохимию.

«Мэддокс дал Брэду шанс. Согласился поговорить. Из-за этого актер бросил все. Быть отцом — самая важная часть в его жизни. Поэтому Питт сделает все, чтобы восстановить эту связь», - передает издание мнение источника.

АБ

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