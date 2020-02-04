Все новости >>

Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

В сети обсуждают снимки нетрезвой актрисы Скарлетт Йоханссон в рваных колготках

, 11:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: woman.ru

В сети обсуждают снимки нетрезвой актрисы Скарлетт Йоханссон в рваных колготках
Скарлетт Йоханссон, Stephen Lock/Keystone Press Agency

Пользователи сети обсуждают фотографии актрисы Скарлетт Йоханссон, которые папарацци сделали после вечеринки в честь церемонии вручения наград Британской киноакадемии и телевизионных искусств (BAFTA).

После мероприятия Скарлетт вышла на улицу в нетрезвом виде – она рассеянно улыбалась, постоянно смотрела под ноги и держалась за охранника.

Когда актриса садилась в машину, стало понятно, что во время вечеринки она порвала колготки. Некоторые интернет-пользователи заметили, что ничего страшного не произошло – голливудские звезды тоже люди, которые могут позволить себе маленькие слабости. Другие же заявили, что актеры, в частности Йоханссон, обязаны всегда держать себя в руках и выглядеть достойно, так как к ним приковано всеобщее внимание.

ЕТ

//картина дня

В мире

Два способных появиться на месте распавшейся Украины государства назвал аналитик

Два способных появиться на месте распавшейся Украины государства назвал аналитик

Эксперт Дмитрий Скворцов рассказал, какие государственные образования могут возникнуть на территории Украины в случае ее распада. По данному вопросу аналитик высказался в разговоре с российскими журналистами.

Ремень автомата на руку, а ложиться на отдых только в одежде. В любой момент может начаться обстрел. Корреспондент АН побывал на передовой в зоне боевых действий и посмотрел, как изменилась война на Донбассе при Зеленском.

Ремень автомата на руку, а ложиться на отдых только в одежде. В любой момент может начаться обстрел. Корреспондент…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Врачи Нижневартовска сегодня получили результаты анализов граждан Узбекистана, у которых ранее заподозрили коронавирус. Информацию предоставили сотрудники местного…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан