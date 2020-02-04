В сети обсуждают снимки нетрезвой актрисы Скарлетт Йоханссон в рваных колготках

Пользователи сети обсуждают фотографии актрисы Скарлетт Йоханссон, которые папарацци сделали после вечеринки в честь церемонии вручения наград Британской киноакадемии и телевизионных искусств (BAFTA).

После мероприятия Скарлетт вышла на улицу в нетрезвом виде – она рассеянно улыбалась, постоянно смотрела под ноги и держалась за охранника.

Когда актриса садилась в машину, стало понятно, что во время вечеринки она порвала колготки. Некоторые интернет-пользователи заметили, что ничего страшного не произошло – голливудские звезды тоже люди, которые могут позволить себе маленькие слабости. Другие же заявили, что актеры, в частности Йоханссон, обязаны всегда держать себя в руках и выглядеть достойно, так как к ним приковано всеобщее внимание.