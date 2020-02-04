Джиму Керри надоело создавать карикатуры на политиков, теперь он рисует манго

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4 февраля 2020, 09:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА "Экономика сегодня"

манго, pixabay.com

Знаменитый голливудский актер Джим Керри сделал заявление, которое удивило его фанатов. По словам артиста, он больше не хочет создавать карикатуры на политиков, поскольку увлекся рисованием манго.

Ранее Джим Керри, который оказался весьма талантливым художником, рисовал довольно точные и едкие карикатуры на политических деятелей.

В последнее время актер решил отойти от данной темы и начал писать натюрморты с манго. Керри подчеркнул, что этот плод не зря называют "фруктом богов" – он символизирует изобилие и сладость. "Манго – подарок вселенной", – резюмировал комик.