Все новости >>

Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

Джиму Керри надоело создавать карикатуры на политиков, теперь он рисует манго

, 09:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА "Экономика сегодня"

Джиму Керри надоело создавать карикатуры на политиков, теперь он рисует манго
манго, pixabay.com

Знаменитый голливудский актер Джим Керри сделал заявление, которое удивило его фанатов. По словам артиста, он больше не хочет создавать карикатуры на политиков, поскольку увлекся рисованием манго. 

Ранее Джим Керри, который оказался весьма талантливым художником, рисовал довольно точные и едкие карикатуры на политических деятелей.

В последнее время актер решил отойти от данной темы и начал писать натюрморты с манго. Керри подчеркнул, что этот плод не зря называют "фруктом богов" – он символизирует изобилие и сладость. "Манго – подарок вселенной", – резюмировал комик.

ЕТ

//картина дня

В мире

Два способных появиться на месте распавшейся Украины государства назвал аналитик

Два способных появиться на месте распавшейся Украины государства назвал аналитик

Эксперт Дмитрий Скворцов рассказал, какие государственные образования могут возникнуть на территории Украины в случае ее распада. По данному вопросу аналитик высказался в разговоре с российскими журналистами.

Ремень автомата на руку, а ложиться на отдых только в одежде. В любой момент может начаться обстрел. Корреспондент АН побывал на передовой в зоне боевых действий и посмотрел, как изменилась война на Донбассе при Зеленском.

Ремень автомата на руку, а ложиться на отдых только в одежде. В любой момент может начаться обстрел. Корреспондент…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Врачи Нижневартовска сегодня получили результаты анализов граждан Узбекистана, у которых ранее заподозрили коронавирус. Информацию предоставили сотрудники местного…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан