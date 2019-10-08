Джим Керри нарисовал карикатуру на Зеленского и Трампа

Всемирно известный американский актер Джим Керри опубликовал в социальной сети карикатуру на беседу президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.
На картинке Трамп, хитро ухмыляясь, цитирует фразу из фильма о мафии "Крестный отец", в которой главный герой намекает на некое одолжение, которое "однажды придется сделать", передает во вторник RT. Зеленский на карикатуре выглядит настороженным.
Над изображением Джим Керри написал, что "отец-мошенник" сделал украинскому лидеру предложение, от которого тот не может отказаться.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что в беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп мог просить его о расследовании в отношении сына Джо Байдена Хантера.
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