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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Джим Керри нарисовал карикатуру на Зеленского и Трампа

, 10:11 [ «Аргументы Недели» ]

Джим Керри нарисовал карикатуру на Зеленского и Трампа
фото: Dave Bedrosian/imago stock&people

Всемирно известный американский актер Джим Керри опубликовал в социальной сети карикатуру на беседу президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.

На картинке Трамп, хитро ухмыляясь, цитирует фразу из фильма о мафии "Крестный отец", в которой главный герой намекает на некое одолжение, которое "однажды придется сделать", передает во вторник RT. Зеленский на карикатуре выглядит настороженным.

Над изображением Джим Керри написал, что "отец-мошенник" сделал украинскому лидеру предложение, от которого тот не может отказаться.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп мог просить его о расследовании в отношении сына Джо Байдена Хантера.

 

 

 
 
 
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Публикация от Jim Carrey Cartoons (@jimcarreycartoons)6 Окт 2019 в 11:53 PDT

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