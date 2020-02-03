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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Актриса Екатерина Климова показала свою "некрасивую" фотографию в 18 лет

, 13:23 [ «Аргументы Недели» ]

Актриса Екатерина Климова показала свою
Фото: Екатерина Климова, Instagram

Известная российская актриса Екатерина Климова поделилась своей фотографией из семейного архива. По словам знаменитости, ей там 18 лет, и она «обыкновенная и некрасивая».

«Катя Климова, 18 лет. Фото было порвано… «Некрасивая, обыкновенная я какая-то!». Мама достала его из помойного ведра и сохранила. Спасибо! Забавно, но после всевозможных экспериментов над внешностью, всю сознательную жизнь я буду стремиться к простоте и собственной индивидуальности», - поделилась актриса.

Звезда отметила, что долго стремилась к принятию естественной красоты, а стоило просто «поверить маме».

Ранее депутат Наталья Поклонская показала фото с «голливудской фотосессии» в необычном для всех образе.

 
 
 
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Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram)2 Фев 2020 в 6:08 PST

БА

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