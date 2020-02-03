Актриса Екатерина Климова показала свою

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3 февраля 2020, 13:23 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Екатерина Климова, Instagram

Известная российская актриса Екатерина Климова поделилась своей фотографией из семейного архива. По словам знаменитости, ей там 18 лет, и она «обыкновенная и некрасивая».

«Катя Климова, 18 лет. Фото было порвано… «Некрасивая, обыкновенная я какая-то!». Мама достала его из помойного ведра и сохранила. Спасибо! Забавно, но после всевозможных экспериментов над внешностью, всю сознательную жизнь я буду стремиться к простоте и собственной индивидуальности», - поделилась актриса.

Звезда отметила, что долго стремилась к принятию естественной красоты, а стоило просто «поверить маме».

Ранее депутат Наталья Поклонская показала фото с «голливудской фотосессии» в необычном для всех образе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram)2 Фев 2020 в 6:08 PST