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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Дочь Успенской рассказала, как певица начала ее душить

, 15:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Дочь Успенской рассказала, как певица начала ее душить
Фото: Любовь Успенская, Instagram

Татьяна, дочь легендарной российской певицы Любови Успенкой, рассказала необычную историю из отношений со своей матерью. Известно, что «королева шансона» вложила немалые день в лечение своего ребёнка и всячески проявляет заботу по отношению к ней.

Однако поклонники заметили, что в отношениях между родственницами стало что-то не так. Татьяна призналась, что как-то Успенская заперла дверь в комнату, подошла к ней и начала душить. При этом дочь знаменитости отметила, что долго молчала о том, какая ее мать на самом деле. 

«Сейчас вызовем санитаров и тебя заколют», - вспоминает слова Успенской Татьяна в программе «Звезды сошлись».

По словам 30-летней женщины, звездная родительница пыталась вылечить её от зависимости в клинике для душевнобольных.

Сама Успенская заявила, что никогда бы не подумала, что её дочь может такое сказать.

«Я шокирована… Меня просто обливают грязью, а дочь выставляют на посмешище!» - высказала певица.

«Они обещали мне, что сделают крутую программу, расскажут про мое творчество, я прочитаю стихи, спою песню! Не ожидала, что там пойдут нападки со всех сторон!» - позже оправдалась Татьяна. 

Ранее сообщалось, что Веру Брежневу сравнили с "бомжом". 

БА

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