Дима Билан удивил поклонников новым роскошным домом

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2 февраля 2020, 14:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Дима Билан, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Знаменитый певец Дима Билан удивил поклонников своим новым домом. Артист устроил подписчикам в социальной сети небольшую виртуальную экскурсию по роскошному особняку, который появился у него недавно.

Дима Билан продемонстрировал интерьеры дома, выполненные в спокойных бело-коричневых тонах. Он также показал огромные окна от пола и почти до потолка, а также просторную светлую кухню со встроенной техникой и небольшой барной стойкой.

Согласно некоторым данным, особняк артиста находится в поселке Серебряный бор, однако эта информация не является подтвержденной.

Кадры с интерьерами дома уже исчезли из сториз Билана в Instagram, однако "СтарХит" успел их сохранить.