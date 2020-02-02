Дима Билан удивил поклонников новым роскошным домом

Знаменитый певец Дима Билан удивил поклонников своим новым домом. Артист устроил подписчикам в социальной сети небольшую виртуальную экскурсию по роскошному особняку, который появился у него недавно.
Дима Билан продемонстрировал интерьеры дома, выполненные в спокойных бело-коричневых тонах. Он также показал огромные окна от пола и почти до потолка, а также просторную светлую кухню со встроенной техникой и небольшой барной стойкой.
Согласно некоторым данным, особняк артиста находится в поселке Серебряный бор, однако эта информация не является подтвержденной.
Кадры с интерьерами дома уже исчезли из сториз Билана в Instagram, однако "СтарХит" успел их сохранить.