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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Актриса Памела Андерсон рассталась с пятым супругом через 12 дней после свадьбы

, 10:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: woman.ru

Актриса Памела Андерсон рассталась с пятым супругом через 12 дней после свадьбы
Памела Андерсон, Nils Jorgensen/ZUMAPRESS.com

Американская актриса Памела Андерсон рассталась со своим пятым супругом всего через 12 дней после свадьбы. Кинопродюсер Джон Питерс ранее признавался, что 35 лет был влюблен в звезду "Спасателей Малибу".

В конце января мужчина и женщина поженились, однако не прошло и двух недель, как они сообщили о расставании. Памела заявила, что они с Джоном приняли решение пожить раздельно, чтобы понять, что они хотят друг от друга и от жизни. Подчеркивается, что Андерсон и Питерс не стали запрашивать свидетельство о заключении брака.

Напомним, актриса четыре раза была замужем до этой истории. Столько же браков было в жизни кинорежиссера.

 
ЕТ

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