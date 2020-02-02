Актриса Памела Андерсон рассталась с пятым супругом через 12 дней после свадьбы

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2 февраля 2020, 10:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: woman.ru

Памела Андерсон, Nils Jorgensen/ZUMAPRESS.com

Американская актриса Памела Андерсон рассталась со своим пятым супругом всего через 12 дней после свадьбы. Кинопродюсер Джон Питерс ранее признавался, что 35 лет был влюблен в звезду "Спасателей Малибу".

В конце января мужчина и женщина поженились, однако не прошло и двух недель, как они сообщили о расставании. Памела заявила, что они с Джоном приняли решение пожить раздельно, чтобы понять, что они хотят друг от друга и от жизни. Подчеркивается, что Андерсон и Питерс не стали запрашивать свидетельство о заключении брака.

Напомним, актриса четыре раза была замужем до этой истории. Столько же браков было в жизни кинорежиссера.