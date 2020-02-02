Все новости >>

Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

Кристина Орбакайте с переломом ноги передвигается без костылей

, 08:39 [ «Аргументы Недели» ]

Кристина Орбакайте с переломом ноги передвигается без костылей
Кристина Орбакайте, фото: АГН Москва, globallookpress.com

Певица Кристина Орбакайте рассказала, что с ней произошло. Артистка сломала ногу. Орбакайте переживает, что впервые в жизни ей пришлось отменить запланированные концерты и спектакли.  "Надеюсь на понимание и поддержку", - обратилась певица к своим поклонникам.

"Перелом лодыжки. Нельзя наступать на ногу минимум 6 недель", - сообщила Орбакайте несколько дней назад.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)27 Янв 2020 в 8:36 PST


Теперь певице тяжело ходить. Кристина попробовала воспользоваться костылями, но ей это оказалось неудобно, больно. Артистка придумала, как ей перемещаться. Это что-то типа самоката, но на четырех колесах.

Больную ногу Орбакайте аккуратно кладет на специальное приспособление.  "Замена костылям очень удобная", - поделилась старшая дочь Аллы Пугачевой. Поклонники желают Кристине скорейшего полного выздоровления.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)29 Янв 2020 в 1:14 PST

Юлия Высоцкая сделала откровенное признание.

ИЧ

//картина дня

Наталья Поклонская в связи с темой распространения китайского коронавируса обратила внимание общественности на проблемы в российском здравоохранении. По данному вопросу…

Российский вирусолог, заведующий научной лабораторией экологии микроорганизмов ДВФУ Михаил Щелканов прокомментировал появившуюся версию об искусственном происхождении коронавируса 2019-nCoV.

Российский вирусолог, заведующий научной лабораторией экологии микроорганизмов ДВФУ Михаил Щелканов прокомментировал…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Госдуме идею патриарха Кирилла - добавить веру в бога в Конституцию страны сочли неуместной и несерьезной. Кроме того, Россия – многонациональная страна, в которой…

Чешские программисты утерли нос министру транспорта, который хотел потрать из казны огромные деньги на создание сайта, который столько не стоил. В результате – чиновника…

Светлана Хоркина давно не ставит спортивных рекордов, а скандал - лучший способ привлечь к себе внимание. Она призналась, что ее старший сын рожден от любовной связи…

//новости ан

Суд Калужской области поставил, что 30-летняя проститутка должна заплатить клиенту штраф в 100 тысяч рублей за ложные обвинения в изнасиловании и столько же за причинения…