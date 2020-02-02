Кристина Орбакайте с переломом ноги передвигается без костылей

Певица Кристина Орбакайте рассказала, что с ней произошло. Артистка сломала ногу. Орбакайте переживает, что впервые в жизни ей пришлось отменить запланированные концерты и спектакли. "Надеюсь на понимание и поддержку", - обратилась певица к своим поклонникам.
"Перелом лодыжки. Нельзя наступать на ногу минимум 6 недель", - сообщила Орбакайте несколько дней назад.
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Теперь певице тяжело ходить. Кристина попробовала воспользоваться костылями, но ей это оказалось неудобно, больно. Артистка придумала, как ей перемещаться. Это что-то типа самоката, но на четырех колесах.
Больную ногу Орбакайте аккуратно кладет на специальное приспособление. "Замена костылям очень удобная", - поделилась старшая дочь Аллы Пугачевой. Поклонники желают Кристине скорейшего полного выздоровления.
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