Кристина Орбакайте с переломом ноги передвигается без костылей

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2 февраля 2020, 08:39 [ «Аргументы Недели» ]

Кристина Орбакайте, фото: АГН Москва, globallookpress.com

Певица Кристина Орбакайте рассказала, что с ней произошло. Артистка сломала ногу. Орбакайте переживает, что впервые в жизни ей пришлось отменить запланированные концерты и спектакли. "Надеюсь на понимание и поддержку", - обратилась певица к своим поклонникам.

"Перелом лодыжки. Нельзя наступать на ногу минимум 6 недель", - сообщила Орбакайте несколько дней назад.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)27 Янв 2020 в 8:36 PST



Теперь певице тяжело ходить. Кристина попробовала воспользоваться костылями, но ей это оказалось неудобно, больно. Артистка придумала, как ей перемещаться. Это что-то типа самоката, но на четырех колесах.

Больную ногу Орбакайте аккуратно кладет на специальное приспособление. "Замена костылям очень удобная", - поделилась старшая дочь Аллы Пугачевой. Поклонники желают Кристине скорейшего полного выздоровления.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)29 Янв 2020 в 1:14 PST

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