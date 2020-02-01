Певица Максим завершила музыкальную карьеру

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1 февраля 2020, 18:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

фото: Instagram

Певица Максим завершает свою творческую карьеру. Об этом сообщила ее менеджер Маргарита Соколова в соцсети Instagram.

По словам менеджера артистки, певица так и не смогла восстановиться после аварии, в которую попала в 2019 году. По настоятельным рекомендациям врачей, мы приняли решение об уходе МакSим в бессрочный отпуск на неопределенный срок, начиная с сегодняшнего дня, — написала Маргарита Соколова.

Она также попросила прощения у организаторов выступления, которым пришлось отменить запланированные концерты, и у поклонников, уже купивших на них билеты.