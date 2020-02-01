Все новости >>

Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

Певица Максим завершила музыкальную карьеру

, 18:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Певица Максим завершила музыкальную карьеру
фото: Instagram

Певица Максим завершает свою творческую карьеру. Об этом сообщила ее менеджер Маргарита Соколова в соцсети Instagram. 

По словам менеджера артистки, певица так и не смогла восстановиться после аварии, в которую попала в 2019 году.  По настоятельным рекомендациям врачей, мы приняли решение об уходе МакSим в бессрочный отпуск на неопределенный срок, начиная с сегодняшнего дня, — написала Маргарита Соколова. 

Она также попросила прощения у организаторов выступления, которым пришлось отменить запланированные концерты, и у поклонников, уже купивших на них билеты. 

 

СЕ

//картина дня

Наталья Поклонская в связи с темой распространения китайского коронавируса обратила внимание общественности на проблемы в российском здравоохранении. По данному вопросу…

Российский вирусолог, заведующий научной лабораторией экологии микроорганизмов ДВФУ Михаил Щелканов прокомментировал появившуюся версию об искусственном происхождении коронавируса 2019-nCoV.

Российский вирусолог, заведующий научной лабораторией экологии микроорганизмов ДВФУ Михаил Щелканов прокомментировал…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

В Госдуме идею патриарха Кирилла - добавить веру в бога в Конституцию страны сочли неуместной и несерьезной. Кроме того, Россия – многонациональная страна, в которой…

//новости ан

Чешские программисты утерли нос министру транспорта, который хотел потрать из казны огромные деньги на создание сайта, который столько не стоил. В результате – чиновника…

//новости ан

Светлана Хоркина давно не ставит спортивных рекордов, а скандал - лучший способ привлечь к себе внимание. Она призналась, что ее старший сын рожден от любовной связи…

//новости ан

Суд Калужской области поставил, что 30-летняя проститутка должна заплатить клиенту штраф в 100 тысяч рублей за ложные обвинения в изнасиловании и столько же за причинения…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Видеозапись, как безногий мужчина в больнице ползет по коридору к медицинскому посту, возмутило пользователей сети. Судя по подписи к видео, инцидент произошел в Башкирии…