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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Фадеев впервые узнал о появлении нового коронавируса в аэропорту Сингапура: "Здесь все в масочках, потому что тут паника"

, 12:35 [ «Аргументы Недели» ]

Фадеев впервые узнал о появлении нового коронавируса в аэропорту Сингапура:
Фото: Максим Фадеев, Instagram

Известный российский продюсер Максим Фадеев заявил, что впервые узнал о «каком-то страшном вирусе» по прибытию в аэропорт Сингапура. По его словам, ему сразу выдали «веселую маску с круглешочками», потому что там царит паника.

«Вот такая у меня веселая масочка. Я прибыл в Сингапур. И здесь все в масочках, потому что тут паника из-за какого-то страшного вируса. Я ничего об этом не знал. И вот нас снарядили такими веселыми с круглешочками масками … Я уже на пересадке», - поделился Фадеев.

Напомним, что власти КНР сообщили ВОЗ о появлении нового коронавируса 31 декабря 2019 года. На сегодняшний день зараженные зафиксированы на нескольких мировых континентах. По новым данным, в Китае от коронавируса скончались более 200 человек, более 9 тысяч человек заболели.

БА

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