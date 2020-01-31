Фадеев впервые узнал о появлении нового коронавируса в аэропорту Сингапура:

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31 января 2020, 12:35 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Максим Фадеев, Instagram

Известный российский продюсер Максим Фадеев заявил, что впервые узнал о «каком-то страшном вирусе» по прибытию в аэропорт Сингапура. По его словам, ему сразу выдали «веселую маску с круглешочками», потому что там царит паника.

«Вот такая у меня веселая масочка. Я прибыл в Сингапур. И здесь все в масочках, потому что тут паника из-за какого-то страшного вируса. Я ничего об этом не знал. И вот нас снарядили такими веселыми с круглешочками масками … Я уже на пересадке», - поделился Фадеев.

Напомним, что власти КНР сообщили ВОЗ о появлении нового коронавируса 31 декабря 2019 года. На сегодняшний день зараженные зафиксированы на нескольких мировых континентах. По новым данным, в Китае от коронавируса скончались более 200 человек, более 9 тысяч человек заболели.