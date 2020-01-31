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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Диана Шурыгина поделилась самым откровенным

, 09:15 [ «Аргументы Недели» ]

Диана Шурыгина поделилась самым откровенным
Диана Шурыгина, фото из vk.com/shurygina

Уроженка Ульяновска Диана Шурыгина, получившая известность по участию в шоу на Первом канале, рассказала о самом откровенном и раскрыла особенности своей интимной жизни.  Диана Шурыгина после скандала с изнасилованием, успела выйти замуж и развестись.

Первым мужем девушки стал оператор одного из телеканалов Андрей Шлянин. Они развелись в прошлом году.  Диана сразу нашла парня побогаче. Сейчас она встречается с блогером и криптомиллионером Денисом Ребровым. Шурыгина живет в Москве в хорошей квартире. 

20-летняя  блогер Диана Шурыгна довольно откровенно ответила на вопросы подписчиков в своем Telegram-канале, в том числе об интимной жизни, партнерах в сексе, любимой позе с партнером.

По признанию Шурыгиной, она весит 47 килограммов при росте 169 сантиметров.  Девушка любит пирсинг и татуировки. У нее проколоты мочки, хрящ и козелок ушей, а также язык, губа и пупок.

По признанию Дианы, она лишилась девственности в 15 лет. Сожаления по этому поводу у нее нет. Всего у Шурыгиной, с ее слов, было 15 сексуальных партнеров, 10 из них - парни, пять - девушки. Диане Шурыгиной нравится заниматься сексом, когда она сверху, в позе наездницы. 

Несколько дней назад  Денис Ребров рассказал, как провел зимние каникулы с Дианой Шурыгиной в Финляндии, потратив более полумиллиона рублей. Кстати, Диана  нравилась Денису, когда еще была замужем. 

 

ИЧ

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